У Мінкультури назвали алгоритм переходу громад у ПЦУ

Керівник департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури Андрій Юраш спрогнозував тисячі переходів з УПЦ Московського патріархату в нову Православну церкву України.

"Є релігійна громада. Якщо всередині цієї громади виникає бажання вийти з-під підпорядкування якогось релігійного центру, слід провести збори. Поставити дві-три точки зору на голосування, на обговорення і проголосувати. Яка більшість у цій громаді отримає перевагу, такою й буде доля цієї громади. За українським законодавством, кожна релігійна організація - самостійна юридична особа. Що це означає? Що кожна релігійна організація сама вирішує свою долю, включаючи власність, включаючи правові відносини з державою, з іншими суб'єктами господарювання. Після цього робиться протокол, він завіряється підписами. Кожна громада має голову, якісь виборні посади. Або вони своїми підписами, або - ще краще - всі учасники зборів засвідчують і подають в той орган, який зареєстрував статут громади, цей протокол. Він вносить відповідні зміни", - розповів Юраш в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує LB.ua.

"Після цього церковне майно стає власністю перереєстрованої громади. Якщо охочих перейти в ПЦУ буде менше від половини, вони можуть ставити питання про почергове служіння в церкві. "Храм ніколи не використовується цілодобово. Навіть у святкові та вихідні дні тільки в певні години в храмі відбуваються служби. Легко дати цей храм у почергове служіння", - сказав Юраш.

Загалом Юраш прогнозує сотні, якщо не тисячі переходів парафій з УПЦ МП в ПЦУ.

"Уже за ці кілька тижнів, що минули з часу організаційного собору, майже півсотні громад вирішили порвати з Московським патріархатом. Після Томосу, після вирішення формальних речей, пов'язаних з побудовою церкви, - я маю на увазі перше засідання Синоду, першу службу предстоятеля в новому статусі, - цей процес набуде швидких обертів. У єпархіях, особливо в західних, центральних областях, це будуть не поодинокі переходи, а сотні. Я прогнозую загалом тисячі переходів по Україні", - сказав Юраш.

За його словами, російська церква буде всіма силами перешкоджати цьому процесу. Але масовість переходів не дозволить Московському патріархату контролювати ситуацію чи радикально впливати на неї.

"Ще з жовтня, коли на Синоді Константинопольського патріархату були прийняті важливі рішення, тоді майже по всій Україні прокотилася хвиля так званих єпархіальних зборів духовенства. Це був неформальний циркуляр з Києва, а насправді з Москви. З одного боку, там є такий митрополит Іларіон (Алфєєв), який це контролює, а з іншого - конкретно закріплена людина, отець Микола Балашов. Це дуже освічений діяльний чоловік і, я думаю, безпосередньо пов'язаний зі спецорганами Російської Федерації. Його пряме завдання - вплив і контроль ситуації. Багато хто говорить, що отець Микола Балашов безпосередньо контактує з патріархом Кирилом, навіть оминаючи митрополита Іларіона", - розповів Юраш.

Дії Московського патріархату будуть нежиттєздатними, вважає директор департаменту.

Також, УПЦ МП заявила, що не буде молитися з ПЦУ.

Також, Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що після передачі Православній Церкві України томоса про автокефалію починається нова сторінка в історії України.

Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.