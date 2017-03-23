У Міноборони кажуть, що площа пожежі на військових складах в Балаклії збільшилася
"Станом на 13-ту годину відбулося розширення району, охопленого вогнем, локалізувати пожежу поки не вдалося", - повідомляє прес-служба Міноборони України.
Представник Міністерства оборони України Віталій Саранцев повідомив, що військовослужбовці і представники ДержНС роблять усе можливе для ліквідації катастрофи.
Проведена евакуація мешканців прилеглих сіл. Працюють бригади, які шукають тих, хто не поїхав з небезпечної зони.
Окрім того, в результаті вибухів на артилерійських складах Міністерства оборони біля Балаклії Харківської області дві людини дістали поранення, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Двоє поранених, їх повезли в лікарню. Вік, тяжкість поранення - поки не знаємо. Уточнюємо", - сказав співрозмовник агентства.
Також видання 057.com з посиланням на поліцію повідомляє, що одна жінка, місцева мешканка, була поранена внаслідок попадання осколка в скроню.
Її госпіталізували в Балаклійську центральну лікарню. Інформацію про другому пораненому правоохоронці обіцяють повідомити пізніше.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.
Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.
26 грудня 2015 року Генштаб повідомляв про спробу диверсантів підпалити склад боєприпасів у Балаклії.
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