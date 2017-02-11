Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Міноборони назвали пріоритети державного замовлення озброєнь

Поетапно проводиться модернізація літаків і вертольотів
Пріоритетними видами озброєння в структурі держоборонзамовлення-2018 стануть засоби боротьби з безпілотниками, протитанкове озброєння, БМП, а також модернізація літаків і вертольотів
У Міноборони назвали пріоритети державного замовлення озброєнь Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Про це під час слухань у комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони повідомив заступник директора департаменту військової політики Міноборони Владислав Шостак, інформує УНІАН.

"По-перше, це забезпечення підрозділів, які виконують завдання в зоні АТО. Ми продовжуємо забезпечувати їх високоточним озброєнням, зокрема комплексами радіоелектронної боротьби, які дають змогу боротися з безпілотними літальними апаратами. Друге питання - це протитанкові засоби для того, щоб бути готовим дати відсіч збройній агресії", - сказав він.

За словами Шостака, поетапно проводиться модернізація літаків і вертольотів. Купити таку техніку ЗСУ не можуть, бо вона дуже дорога. Пріоритет у 2018 році надаватиметься українським виробникам озброєння.

Нагадаємо, Збройним Силам України передадуть 200 одиниць військової техніки, в тому числі 62 танка.

Нагадаємо, що міністр оборони Степан Полторак заявляв, що ухвалено рішення щодо підписання договорів на виробництво і постачання танків "Оплот" до зони АТО.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2017 23:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Справа Авакова: факти і версії

Справа Авакова: факти і версії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.