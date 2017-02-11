У Міноборони назвали пріоритети державного замовлення озброєнь
Про це під час слухань у комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони повідомив заступник директора департаменту військової політики Міноборони Владислав Шостак, інформує УНІАН.
"По-перше, це забезпечення підрозділів, які виконують завдання в зоні АТО. Ми продовжуємо забезпечувати їх високоточним озброєнням, зокрема комплексами радіоелектронної боротьби, які дають змогу боротися з безпілотними літальними апаратами. Друге питання - це протитанкові засоби для того, щоб бути готовим дати відсіч збройній агресії", - сказав він.
За словами Шостака, поетапно проводиться модернізація літаків і вертольотів. Купити таку техніку ЗСУ не можуть, бо вона дуже дорога. Пріоритет у 2018 році надаватиметься українським виробникам озброєння.
Нагадаємо, Збройним Силам України передадуть 200 одиниць військової техніки, в тому числі 62 танка.
Нагадаємо, що міністр оборони Степан Полторак заявляв, що ухвалено рішення щодо підписання договорів на виробництво і постачання танків "Оплот" до зони АТО.
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