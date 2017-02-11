У Міноборони назвали пріоритети державного замовлення озброєнь

Пріоритетними видами озброєння в структурі держоборонзамовлення-2018 стануть засоби боротьби з безпілотниками, протитанкове озброєння, БМП, а також модернізація літаків і вертольотів

Про це під час слухань у комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони повідомив заступник директора департаменту військової політики Міноборони Владислав Шостак, інформує УНІАН.

"По-перше, це забезпечення підрозділів, які виконують завдання в зоні АТО. Ми продовжуємо забезпечувати їх високоточним озброєнням, зокрема комплексами радіоелектронної боротьби, які дають змогу боротися з безпілотними літальними апаратами. Друге питання - це протитанкові засоби для того, щоб бути готовим дати відсіч збройній агресії", - сказав він.

За словами Шостака, поетапно проводиться модернізація літаків і вертольотів. Купити таку техніку ЗСУ не можуть, бо вона дуже дорога. Пріоритет у 2018 році надаватиметься українським виробникам озброєння.

Нагадаємо, Збройним Силам України передадуть 200 одиниць військової техніки, в тому числі 62 танка.

Нагадаємо, що міністр оборони Степан Полторак заявляв, що ухвалено рішення щодо підписання договорів на виробництво і постачання танків "Оплот" до зони АТО.