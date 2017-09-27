Бірюков підозрює, що підпал у Калинівці вчинили з безпілотника

Боєць одного з постів встиг доповісти про дивний звук перед початком вибухів

Радник міністра оборони Юрій Бірюков заявив, що причиною пожежі на складі боєприпасів в Калинівці Вінницької області міг стати підпал з безпілотника.

"Боєць одного з постів встиг доповісти про дивний звук. Через кілька секунд почалися розриви на відкритому майданчику. Периметр охоронявся надійно, так що так - схоже на безпілотник. І так, СБУ намагалася перехопити. Кажуть, неофіційно, що когось навіть затримали напередодні. Але хтось прорвався", - написав Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляється на сайті Служби безпеки України, на об'єкті енергетики у Вінниці проходили антитерористичні навчання, зараз вони призупинені в зв'язку з НC. При цьому стверджується, що антитерористичні навчання були включені в план робіт управління СБУ у Вінницькій області на 2017 рік ще в кінці 2016 року.

Бірюков також зазначив, що на забезпечення живучості (термін, що застосовується до складів боєприпасів) 48-го арсеналу в Калинівці в 2015 році було виділено з бюджету 600 тис. гривень, в 2016 році - 2 мільйони, в 2017 році - 6 мільйонів. Після вибухів на складах в Балаклії з резервного фонду повинні були виділити ще 19 мільйонів.

"Але поки з них дозволили витрачати тільки 11 мільйонів, бюджетний розпис прийшов в кінці серпня. У нас тендери, процедури - і фактично підписувати договори за цими сумами почали б в жовтні", - зазначив він.

За словами Бірюкова, пожежа не поширилася на підземні сховища, бетонні ангари і цегляні склади, тільки на відкриті майданчики.

"Зберігати боєприпаси під відкритим небом - це не наш винахід, це поширена практика. Звичайно, хочеться все глибше. Але це мільйони доларів в будівництво, яких в бюджеті поки немає", - виправдовується він.

Також Бірюков стверджує, що "жорсткий і глибокий" аудит складів боєприпасів в Сватове та Балаклеї, де раніше також були пожежі, не виявив жодних проблем з урахуванням закладеного, "все зійшлося".

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на складах боєприпасів Міноборони поблизу Калинівки Вінницької області всього залучено 691 людину і 149 одиниць техніки.

Територія загоряння на складах боєприпасів становить близько 10% від загальної площі арсеналу.

Про причини пожежі на даний момент також говорити рано. Рятувальники проводять евакуацію жителів Калинівки. Місцеві жителі повідомляють, що в місті перебої з електропостачанням.

В'їзди в Калинівку перекриті, поліція забезпечує збереження майна від мародерів. Перекрито рух на трасі Вінниця-Київ та Житомир-Могилів-Подільський.