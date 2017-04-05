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У Міноборони підтвердили загибель трьох військових під час вибуху міномета "Молот"

30 березня загинули троє бійців АТО
Міністерство оборони визнало, що вибух міномета "Молот" 30 березня 2017 року призвів до загибелі військовослужбовців.
У Міноборони підтвердили загибель трьох військових під час вибуху міномета "Молот" Міномет "Молот". Фото: ukroboronprom.com

"Остаточний висновок щодо причин і обставин, які призвели до вибуху міномета М 120-15 "Молот" і загибелі військовослужбовців ЗС України в районі проведення антитерористичної операції 30 березня 2017 року, можна буде зробити після проведення вибухо-технічної експертизи в рамках досудового розслідування, яке проводить військова прокуратура Донецького гарнізону", - повідомляють на сайті міністерства.

Про те, що 30 березня в Авдіївці в результаті вибуху міномета "Молот" загинули троє бійців АТО, повідомив 1 квітня волонтер Богдан Ковальов у Facebооk. Він написав, що був у цей момент в Авдіївці та на власні очі бачив наслідки розриву.

За інформацією видання InfoResist, загинуло двоє бійців ЗСУ та доброволець Дмитро Сумський із позивним "Шаман".

Водночас у зведенні штабу АТО за 30 березня повідомляли про загибель двох військових унаслідок обстрілу.

Це не перший вибух міномета "Молот", що забрав життя бійців. 25 липня 2016 року на полігоні "Широкий лан" через вибух міномета загинув боєць ЗСУ, ще 10 отримали поранення.

Міномет "Молот", що його виробляє київський завод "Маяк", який входить у концерн "Укроборонпром", коштує 480 тисяч гривень за штуку.

Зазанчимо, у штабі АТО заявляють, що представники ОРЛО затягують передачу тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.

 
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04 05 2017 18:39
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