У міноборони РФ розповіли, коли інспектори ОЗХЗ приїдуть на місце хіматаки

У міністерстві оборони РФ заявляють, що експерти Організації із заборони хімічної зброї приїдуть у сирійську Думу 18 квітня.

Про це заявив начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов, передає "ТАСС".

"Завтра туди (в Думу – ред.) виїжджає служба безпеки ООН для розвідки маршруту, і на середу (18 квітня – ред.) планується виїзд фахівців ОЗХЗ", - сказав він.

Крім того, Кирилов підтвердив, що прибуття фахівців також планується на цей день - 18 квітня.

Як відомо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.