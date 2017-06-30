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У Міноборони створюється підрозділ реагування на кіберзагрози, – Полторак

За словами міністра, у Міністерстві оборони успішно відбили останню кібератаку
У Міністерстві оборони з урахуванням позитивного досвіду Литви та за допомогою НАТО створюється підрозділ для реагування на кіберзагрози.
У Міноборони створюється підрозділ реагування на кіберзагрози, – Полторак Степан Полторак. Фото: Володимир Андреєв/УНІАН

Про це повідомив у п’ятницю у Брюсселі міністр оборони України Степан Полторак, пише "Укрінформ".

Як зауважив міністр, у Міністерстві оборони успішно відбили кібератаку, відтак, вона не вплинула на управління військами та виконання завдань в зоні АТО.

"Ми з цією проблемою впоралися достатньо вдало. Вона не вплинула на стан боєздатності Збройних сил, не вплинула на систему управління військами і хід виконання бойових завдань у зоні АТО", – наголосив Полторак.

Він повідомив, що нині у відомстві створюється підрозділ, із урахуванням позитивного досвіду Литви та за допомогою НАТО, який буде адекватно реагувати на кіберзагрози.

Нагадаємо, більшість випадків зараження комп’ютерів вірусом-шифрувальником Petya припало на Україну.

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30 06 2017 14:45
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