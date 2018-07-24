У Міноборони України скоротять частину військових посад

Частину військових посад у Міністерстві оборони України скоротять, співробітники зможуть залишитися працювати цивільними особами або перевестися до інших органів управління.

Як повідомляє у вівторок, 24 липня, оборонне відомство, таке рішення прийняв міністр Степан Полторак, озвучив його перший заступник Іван Руснак на відповідній нараді.

У Міноборони залишать певну кількість військових посад, які узгоджені з керівниками департаментів та управлінь, решта – стануть цивільними.

"Для кожного військовослужбовця, чия посада стає цивільною, це питання вибору. Усі ви – професіонали. Ті, хто прийняв рішення залишитися на військовій службі, зможуть продовжити військову кар'єру в Генеральному штабі, інших органах управління, вищих військових навчальних закладах. У той же час, посади, які будуть трансформовані в цивільні, будуть пріоритетними для тих, хто прийняв рішення звільнитися з військової служби", – наголосив Руснак.

За словами першого заступника міністра оборони, якщо вивчати досвід країн Альянсу, то в оборонних відомствах, які займаються формуванням політики у сфері оборони та питаннями забезпечення військ, майже усі посади цивільні.