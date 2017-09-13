У Міносвіти розповіли, скільки школярів вчаться не українською мовою
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Так, за даними заступника міністра освіти і науки Павла Хобзея, в Україні 10% школярів, які вчаться не українською мовою, з них - 9,4% це російськомовні школи, 0,4% - угорською і румунською та ще 5 шкіл вчаться польською.
Він висловив жаль, що новий закон має багато реформаторських статей, однак зводиться до обговорення статті, яка визначає мову навчання.
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
МЗС Угорщини розкритикувало закон, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.
Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав Президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.
Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою.
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