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У Мінську домовилися про "хлібне" перемир'я на Донбасі

Режим тиші на час збирання врожаю повинен початися з 24 червня
Тристороння контактна група з врегулювання на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про початок так званого хлібного перемир'я - дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня 2017 року і далі.
У Мінську домовилися про "хлібне" перемир Фото: reuters.com

У питанні звільнення полонених триває процес узгодження списків, повідомляє прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарина Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"Ми чекаємо визначення конкретних термінів і форматів звільнення заручників", написала Оліфер.

У цій роботі бере участь уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

Нагадаємо, засідання Тристоронньої контактної групи проходять регулярно, але істотних зрушень в питанні політичного врегулювання або звільнення полонених вже тривалий час немає.

Під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі в середу, 7-го червня, Україна знову наполягала на тому, що питання безпеки є ключовим для вирішення всіх інших складових Мінських угод.

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21 06 2017 18:58
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