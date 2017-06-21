У Мінську домовилися про "хлібне" перемир'я на Донбасі
У питанні звільнення полонених триває процес узгодження списків, повідомляє прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарина Оліфер на своїй сторінці у Facebook.
"Ми чекаємо визначення конкретних термінів і форматів звільнення заручників", написала Оліфер.
У цій роботі бере участь уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.
Нагадаємо, засідання Тристоронньої контактної групи проходять регулярно, але істотних зрушень в питанні політичного врегулювання або звільнення полонених вже тривалий час немає.
Під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі в середу, 7-го червня, Україна знову наполягала на тому, що питання безпеки є ключовим для вирішення всіх інших складових Мінських угод.
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