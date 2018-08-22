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У Мінську домовилися про "шкільне перемир’я" на Донбасі

Перемир'я почнеться з 29 серпня
У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі погодили новий режим тиші. Так зване "шкільне перемир’я" має початися опівночі 29 серпня.
У Мінську домовилися про "шкільне перемир’я" на Донбасі Фото: espreso.tv

"Сторони зобов'язуються здійснити всі необхідні кроки для забезпечення сталого режиму припинення вогню. Задля моніторингу сторони також зобов'язуються забезпечити надійний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України, відповідно до її мандату", - повідомила прес-секретарка представника України в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, поки що безпекова ситуація на Донбасі особливо не змінилася. Адже упродовж так званого "хлібного перемир’я", яке тривало з 1 липня до 20 серпня, Київ зафіксував майже 1500 обстрілів з боку бойовиків.

Раніше, президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив офіційний Київ у нібито недотримання взятих на себе в Мінську зобов'язань, що може спричинити загострення ситуації в Україні.

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22 08 2018 17:19
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