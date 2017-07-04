У Мінську Росія не хоче обговорювати кордон на Донбасі, - Геращенко

Геращенко вважає, що країни ЄС мають приділяти більше уваги виконанню безпекового та гуманітарного блоків

Росія виступає проти створення робочої підгрупи з питань кордону в рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі

Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко сказала на 10-му Київському безпековому форумі, повідомляє УНІАН.

За словами Геращенко, протягом двох років українська сторона наполягає на створенні робочої підгрупи з питань кордону.

"При слові кордон росіяни просто перетворюються на, знаєте, учасників кориди. Очевидно тому, що вони розглядають цей регіон як свою територію, яку вони насправді не збираються передавати Україні", - сказала політик.

Геращенко вважає, що країни ЄС мають приділяти більше уваги виконанню безпекового та гуманітарного блоків Мінських угод, без яких Україна не може перейти до політичного блоку.

Незважаючи на показові дії представників НЗФ (Незаконні збройні формування) ОРЛО щодо "готовності" до відведення сил і засобів на ділянці розведення №1 "Станиця Луганська", бойовики насправді мали за мету звинуватити українську сторону у невиконанні Мінських домовленостей.