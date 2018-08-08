CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 8 серпня, білоруські силовики прийшли з обшуком до кореспондента російської редакції Deutsche Welle Павлюка Биковського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мінську силовики прийшли з обшуком до кореспондента Deutsche Welle
Причини обшуку у Биковського наразі не відомі
Фото: Павлюк Биковський/Facebook
Про це він повідомив у себе у Facebook.
"До мене прийшов Слідчий комітет", - написав він.
За наявними даними, обшук почався близько 8.30. Водночас, з чим саме пов'язані слідчі дії працівників СК, не відомо.
Нагадаємо, вчора 7 серпня, в офісах найбільшого в Білорусі новинного порталу TUT.BY і інформаційного агентства БелаПАН пройшли обшуки. В результаті правоохоронці порушили кримінальну справу за "несанкціонований доступ до інформації державного агентства БелТА".
За даними Радіо Свобода, правоохоронці затримали сімох журналістів, серед них головний редактор TUT.BY Марина Золотова, а також редактори видання Галина Уласік і Тетяна Коровенкова.
У МЗС Білорусі стверджують, фігурантів розслідування підозрюють "в банальному неправомірному використанні доступу до платної інформації"
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08 08 2018 10:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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