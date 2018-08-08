У Мінську силовики прийшли з обшуком до кореспондента Deutsche Welle

Причини обшуку у Биковського наразі не відомі

У середу, 8 серпня, білоруські силовики прийшли з обшуком до кореспондента російської редакції Deutsche Welle Павлюка Биковського.

Про це він повідомив у себе у Facebook.

"До мене прийшов Слідчий комітет", - написав він.

За наявними даними, обшук почався близько 8.30. Водночас, з чим саме пов'язані слідчі дії працівників СК, не відомо.

Нагадаємо, вчора 7 серпня, в офісах найбільшого в Білорусі новинного порталу TUT.BY і інформаційного агентства БелаПАН пройшли обшуки. В результаті правоохоронці порушили кримінальну справу за "несанкціонований доступ до інформації державного агентства БелТА".