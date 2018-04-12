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У Мінську узгодили передачу понад 60 засуджених українців, непов'язаних з війною, - Геращенко

Передати громадян України мають найближчим часом
На засіданні Гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську 4 грудня узгодили передачу понад 60 українців, які будуть відбувати покарання на підконтрольній уряду території.
У Мінську узгодили передачу понад 60 засуджених українців, непов Фото: tv24

Геращенко зазначила, що близько 1 тисячі людей хочуть відбувати покарання на території, підконтрольній уряду. Поки що домовилися про передачу понад 60.

"На гуманітарній групі , після багатомісячних дебатів, узгодили дату і місце переміщення засуджених, не пов‘язаних з конфліктом. Ці люди здійснили злочин, але вони теж громадяни України, і мають право відбувати покарання на території, контрольовані українською владою", - вказала Геращенко.

Передати громадян України мають найближчим часом.

Вона додала, що домовитися вдалося після багатомісячних дебатів.

Нагадаємо, Українська сторона в Тристоронній контактній групі на черговому засіданні в Мінську, в якому відтепер бере участь новопризначений представник України Євген Марчук, запропонувала переформатувати політичну підгрупу та розвести військову техніку поблизу Станиці Луганської з 26 листопада.

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04 12 2018 18:58
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