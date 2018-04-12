У Мінську узгодили передачу понад 60 засуджених українців, непов'язаних з війною, - Геращенко
Геращенко зазначила, що близько 1 тисячі людей хочуть відбувати покарання на території, підконтрольній уряду. Поки що домовилися про передачу понад 60.
"На гуманітарній групі , після багатомісячних дебатів, узгодили дату і місце переміщення засуджених, не пов‘язаних з конфліктом. Ці люди здійснили злочин, але вони теж громадяни України, і мають право відбувати покарання на території, контрольовані українською владою", - вказала Геращенко.
Передати громадян України мають найближчим часом.
Вона додала, що домовитися вдалося після багатомісячних дебатів.
Нагадаємо, Українська сторона в Тристоронній контактній групі на черговому засіданні в Мінську, в якому відтепер бере участь новопризначений представник України Євген Марчук, запропонувала переформатувати політичну підгрупу та розвести військову техніку поблизу Станиці Луганської з 26 листопада.
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