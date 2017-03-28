У Мінську за участь у протестах затримали ще одного українця
Про це в ефірі Громадського повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
"За попередньою інформацією, затримано ще одного громадянина України, який утримується у центрі ізоляцї правопорушників міста Мінськ. Станом на 17 годину рішення щодо притягнення його до відповідальності ще не прийнято", — сказав Кирилич.
За його словами,Україною до МЗС Білорусі направлено ноту з метою отримання повної та об’єктивної інформації щодо причин і обставин затримання українських громадян.
Як відомо, до 15 діб арешту у Мінськ засудили українця Руслана Терещенка, який брав участь у протестах 25 березня. За словами Кирилича, українцю Терещенку сформульовано звинувачення "за дрібне хуліганство і непокору законному розпорядженню".
"Консул відвідає громадянина України, який арештований на 15 діб, встановить умови його утримання", — сказав Василь Кирилич.
На акції протесту у Мінську затримали близько 120 людей.
У мережі інтернет з'явилися відео масових затримань учасників несанкціонованого мітингу в центрі Мінська.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків