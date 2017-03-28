У Мінську за участь у протестах затримали ще одного українця

Рішення щодо притягнення його до відповідальності ще не прийнято

У Мінську затримали ще одного громадянина України через участь у масових протестах на Дні Волі Білорусі.

Про це в ефірі Громадського повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"За попередньою інформацією, затримано ще одного громадянина України, який утримується у центрі ізоляцї правопорушників міста Мінськ. Станом на 17 годину рішення щодо притягнення його до відповідальності ще не прийнято", — сказав Кирилич.

За його словами,Україною до МЗС Білорусі направлено ноту з метою отримання повної та об’єктивної інформації щодо причин і обставин затримання українських громадян.

Як відомо, до 15 діб арешту у Мінськ засудили українця Руслана Терещенка, який брав участь у протестах 25 березня. За словами Кирилича, українцю Терещенку сформульовано звинувачення "за дрібне хуліганство і непокору законному розпорядженню".

"Консул відвідає громадянина України, який арештований на 15 діб, встановить умови його утримання", — сказав Василь Кирилич.

На акції протесту у Мінську затримали близько 120 людей.

У мережі інтернет з'явилися відео масових затримань учасників несанкціонованого мітингу в центрі Мінська.