Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Мінську за участь у протестах затримали ще одного українця

Рішення щодо притягнення його до відповідальності ще не прийнято
У Мінську затримали ще одного громадянина України через участь у масових протестах на Дні Волі Білорусі.
У Мінську за участь у протестах затримали ще одного українця Фото: Радыё Свабода

Про це в ефірі Громадського повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"За попередньою інформацією, затримано ще одного громадянина України, який утримується у центрі ізоляцї правопорушників міста Мінськ. Станом на 17 годину рішення щодо притягнення його до відповідальності ще не прийнято", — сказав Кирилич.

За його словами,Україною до МЗС Білорусі направлено ноту з метою отримання повної та об’єктивної інформації щодо причин і обставин затримання українських громадян.

Як відомо, до 15 діб арешту у Мінськ засудили українця Руслана Терещенка, який брав участь у протестах 25 березня. За словами Кирилича, українцю Терещенку сформульовано звинувачення "за дрібне хуліганство і непокору законному розпорядженню".

"Консул відвідає громадянина України, який арештований на 15 діб, встановить умови його утримання", — сказав Василь Кирилич.

На акції протесту у Мінську затримали близько 120 людей.

У мережі інтернет з'явилися відео масових затримань учасників несанкціонованого мітингу в центрі Мінська.

Один з лідерів Білоруського національного конгресу Микола Статкевич з 23 березня не виходить на зв'язок. Європейський союз засуджує дії силовиків під час проведення Дня Волі в Мінську 25 березня.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 03 2017 06:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.