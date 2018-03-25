У Мінську затримали Статкевича і ще десятки людей
Спочатку затримували всіх, хто мав при собі біло-червоно-білі прапори, квіти, - "для встановлення особи". Потім почали затримувати всіх, хто перебував на площі, - повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
Як повідомляє правозахисний центр "Весна", затримано також лідера Білоруського національного конгресу Миколу Статкевича. Станом на 12:00 він перебуває в Ленінському РУВС Мінська.
Статкевич був ініціатором проведення ходи 25 березня в Мінську. Заявку його соратників відхилили, шістьох затримали напередодні. В даний час в Білорусі тривають превентивні затримання.
При цьому концерт у Мінську і ряд заходів дозволені практично по всій Білорусі.
Як повідомлялося, у Білорусі перед святкуванням 100-річчя Білоруської народної республіки (День волі) у суботу пройшли затримання активістів.
Кілька днів тому міліція затримала ініціаторів ходи 25 березня в Мінську до 100 років проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки, зокрема керівника руху солідарності "Разам" В'ячеслава Сівчика, координатора громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Максима Вінярського, письменника і колишнього кандидата в президенти Володимир Некляєва.
День Волі – неофіційне національне білоруське свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918 року).
З початку 1990-х років у Мінську та інших містах Білорусі проводяться політичні акції, мітинги, хода, присвячені цій даті. Ці масові акції неодноразово насильницькими методами зупиняла міліція, активістів, що брали в них участь – арештовували.
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