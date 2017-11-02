У Мінську затримали українського письменника Жадана
За словами Жадана, до його номеру в готелі увірвалися правоохоронці та забрали його до відділення. Після ряду перевірок виявилося, що йому заборонений в'їзд до Росії, а оскільки у Білорусі та Казахстану з РФ спільна візова зона - заборона діє і на території цих країн.
"Виявляється, мені ще 2015-го заборонено в'їзд на територію РФ (яка прикрість) із формулюванням "за причастность к террористической деятельности". А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні (не пощастило), то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Жадан повідомив, що ночувати йому довелось у камері.
"На ранок довго писали пояснювальні, розпитували про тероризм. Зрештою, поставили штамп про заборону в'їзду до Білорусі на невизначений термін", - розповів він.
Письменник закликав МЗС України відреагувати на такі дії білоруської сторони.
Нагадаємо, 1 лютого у Мінську вночі міліція затримала журналіста "Громадського ТБ Донбасу" Віталія Сизова.
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