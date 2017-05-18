У Мінсоцполітики хочуть скасувати спецпенсії для держслужбовців
"Можемо говорити, що документом скасовуються спеціальні пенсії. Але тим, кому вони вже призначені, у них їх ніхто не відбере. Вона (пенсія) буде виплачуватися в тому ж розмірі, в якому і виплачується", - заявив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір, повідомляє 112.ua.
Заступник міністра пояснив, що норма торкнеться спеціальних пенсій, які отримують ті, які працювали на "держслужбі і в прокуратурі", реформа не торкнеться військових і поліції.
"Ці пенсії отримують ті, які працювали на держслужбі, прокуратура, всі інші. Все це ліквідується ... Питання військових пенсій у нас йде окремо. І вони залишаються окремим законом. Поліція, військові, це все йде за військовим законом. Чорнобильців ми також не зачіпаємо", - заявив Шамбір.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України підтримав законопроект про пенсійну реформу.
Зазначимо, громадяни, які погодяться виходити на пенсію пізніше встановленого законом віку, отримуватимуть доплати за перепрацьований час.
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