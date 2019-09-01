У Мінсоцполітики назвали кількість переселенців з Криму та Донбасу Дані надано структурними підрозділами соціального захисту населення обласних держадміністрацій

Станом на 8 січня 2019 року на облік взято 1 мільйон 512 тисяч 367 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Фото: АFР

Дані надано структурними підрозділами соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій, повідомили у Міністерстві соціальної політики України. Нагадаємо, у серпні Верховний суд України ухвалив рішення, за яким реєстрація місця проживання внутрішніх переселенців не є підставою для участі на місцевих виборах в Україні. Відтак, Верховний суд України не дозволив переселенцям брати участь у місцевих виборах.

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