CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на 8 січня 2019 року на облік взято 1 мільйон 512 тисяч 367 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мінсоцполітики назвали кількість переселенців з Криму та Донбасу
Дані надано структурними підрозділами соціального захисту населення обласних держадміністрацій
Фото: АFР
Дані надано структурними підрозділами соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій, повідомили у Міністерстві соціальної політики України.
Нагадаємо, у серпні Верховний суд України ухвалив рішення, за яким реєстрація місця проживання внутрішніх переселенців не є підставою для участі на місцевих виборах в Україні. Відтак, Верховний суд України не дозволив переселенцям брати участь у місцевих виборах.
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