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У Мінсоцполітики обіцяють не затримувати виплату пенсій у серпні

Пенсії за липень надійдуть в банки "сьогодні-завтра", запевняє заступник міністра соцполітики
Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір заявив, що пенсійні виплати в Україні в серпні, найімовірніше, затримуватися не будуть.
У Мінсоцполітики обіцяють не затримувати виплату пенсій у серпні Фото: з відкритих джерел

За його словами, вже вжито заходів щодо планування фінансових надходжень на останній місяць літа. 

"На наступний місяць трохи більше коштів надходять з державного бюджету, тому впевненості в наступному місяці значно більше. Я думаю, що в наступному місяці вдасться забезпечити, щоб пенсіонери отримали пенсію день у день", - запевнив чиновник в ефірі "112 Україна".

Що стосується поточного місяця, Шамбор зазначив, що станом на середу вже профінансовано виплати через "Укрпошту", а до банків кошти надійдуть "сьогодні-завтра".

Нагадаємо, що в липні 2018 року відбулося зміщення графіка виплат пенсій у зв'язку з касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску (ЄСВ), який є головним джерелом поповнення ПФУ.

 

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26 07 2018 12:56
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