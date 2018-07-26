У Мінсоцполітики обіцяють не затримувати виплату пенсій у серпні

Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір заявив, що пенсійні виплати в Україні в серпні, найімовірніше, затримуватися не будуть.

За його словами, вже вжито заходів щодо планування фінансових надходжень на останній місяць літа.

"На наступний місяць трохи більше коштів надходять з державного бюджету, тому впевненості в наступному місяці значно більше. Я думаю, що в наступному місяці вдасться забезпечити, щоб пенсіонери отримали пенсію день у день", - запевнив чиновник в ефірі "112 Україна".

Що стосується поточного місяця, Шамбор зазначив, що станом на середу вже профінансовано виплати через "Укрпошту", а до банків кошти надійдуть "сьогодні-завтра".