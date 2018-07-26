У Мінсоцполітики обіцяють не затримувати виплату пенсій у серпні
За його словами, вже вжито заходів щодо планування фінансових надходжень на останній місяць літа.
"На наступний місяць трохи більше коштів надходять з державного бюджету, тому впевненості в наступному місяці значно більше. Я думаю, що в наступному місяці вдасться забезпечити, щоб пенсіонери отримали пенсію день у день", - запевнив чиновник в ефірі "112 Україна".
Що стосується поточного місяця, Шамбор зазначив, що станом на середу вже профінансовано виплати через "Укрпошту", а до банків кошти надійдуть "сьогодні-завтра".
Нагадаємо, що в липні 2018 року відбулося зміщення графіка виплат пенсій у зв'язку з касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску (ЄСВ), який є головним джерелом поповнення ПФУ.
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