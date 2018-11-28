У МінТОТ надали докази, що українські кораблі Росія захопила в міжнародних водах

У відомстві наголосили, що Росія знехтувала імунітетом українських військових кораблів у відкритому морі

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб оприлюднило карту з координатами перебування військових суден "Бердянськ", "Нікополь" та "Яну Капу" в момент обстрілу та затримання їх військовими підрозділами РФ, яка свідчить, що Росія атакувала та захопила українські кораблі в міжнародних водах Чорного моря.

"Росія знехтувала імунітетом українських військових кораблів у відкритому морі. РФ атакувала та захопила українські військові кораблі у міжнародних водах Чорного моря, тобто за межами лінії державного кордону України на морі, що тимчасово не контролюється Україною внаслідок окупації території АРК Крим", – повідомляє прес-служба відомства.



Фото:mtot.gov.ua

Як зазначається, згідно ст. 95 Конвенції з морського права, військові кораблі користуються у відкритому морі повним імунітетом від юрисдикції будь-якої держави, крім держави, під прапором якої вони перебувають.

"Відповідно до визначення, що міститься в Резолюції 3314 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року напад збройними силами однієї держави на морські сили або флот іншої держави є агресію. Наголошуємо, що всі затримані українські військовослужбовці перебувають під захистом норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року", – підкреслили в МінТОТ.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ спочатку відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація, однак згодом підтвердили – на борту захоплених Росією трьох кораблів Військово-Морського флоту України перебували співробітники Служби безпеки України.

У понеділок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.