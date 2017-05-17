У МінТОТ пояснили, як переселенці з Криму та Донбасу можуть отримати біометричні паспорти
Відзначають, що для отримання біометричного паспорта громадяни з Криму і Донбасу повинні мати з собою довідку внутрішньо переміщеної особи.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
"Потрібно пам'ятати, що безвізовий режим не дає права працювати українцям на території ЄС. Можна перебувати в країнах ЄС не більше 90 днів протягом 180 днів. Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) отримати біометричні паспорти можна в пунктах надання адміністративних послуг, при наявності довідки ВПО", - зазначила радник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Олеся Цибулько.
Також в повідомленні зазначають, що громадяни України повинні детально вивчити правила користування безвізовим режимом, щоб не допустити відмов у в'їзді в країни ЄС.
"Основні вимоги для громадян - це мати з собою біометричний паспорт і мати з собою документи, що підтверджують мету поїздки та умови перебування за кордоном. Дуже важливо, щоб людина могла чітко пояснити прикордонникам мету свого візиту", - відзначили в прес-службі.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що українці на окупованій території, які отримали паспорти РФ, не зможуть скористатися безвізовим режимом з Євросоюзом. Президент запевнив, що "для тих громадян, які залишилися вірними Україні, умови отримання паспортів будуть комфортними".
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