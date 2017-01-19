У Мін'юсті не задоволені, в якому порядку НАЗК перевіряє е-декларації

У відомстві побоюються, що передбачена в порядках можливість припиняти процес перевірки на невизначений строк може призвести до того, що перевірка триватиме нескінченно

Міністерство юстиції України звинуватило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) в ігноруванні зауважень міністерства при підготовці порядків перевірки е-декларацій і стилю життя чиновників.

"За даними попереднього аналізу отриманих документів, Національне агентство з питань запобігання корупції при підготовці нової редакції порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та порядку здійснення моніторингу життя особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, знову проігнорувало зауваження Міністерства юстиції", - йдеться в заяві Мін'юсту, розміщеній на сайті відомства.

Закон "Про запобігання корупції" передбачає, що перевірки має проводити виключно НАЗК як колегіальний орган, або його окремі члени, але за дорученням НАЗК. У свою чергу, згідно із запропонованими порядками, НАЗК наділяє правом починати і закінчувати перевірки всіх своїх уповноважених осіб, хоча такого права їм законодавством не надано.

Запропоновані документи також не містять положень про інформування особи, стосовно якої проводиться перевірка, про початок та закінчення відповідних дій. Не прописано і вимогу про можливості використання лише достовірної інформації, на підставі якої проводиться перевірка і встановлюються порушення чиновників. Це створює ризик, що основою для перевірки буде спотворена або явно брехлива інформація, яку надалі легітимізує перевірка. Крім того, нещодавно направлені варіанти порядків містять норми, щодо яких у фахівців Мін'юсту виникли нові зауваження. "Варто зазначити, що НАЗК частково врахував зауваження про необхідність визначення чітких термінів проведення перевірок. Вони визначили, що таким терміном є 180 днів з можливістю продовження перевірки ще на 180 днів. На нашу думку, це неприпустимо широкі терміни, враховуючи, що всі державні органи мають надати агентству інформацію протягом 10 днів", - зазначено в заяві. На думку Мін'юсту, передбачена в порядках можливість припиняти процес перевірки на невизначений строк може призвести до того, що перевірка триватиме нескінченно, що порушує принципи захисту прав людини. Крім того, у порядках використовуються непрописані в законодавстві терміни: "спосіб життя" і "невідповідності способу (рівня) життя суб'єкта декларування" (хоча законом визначено необхідність проводити моніторинг на відповідність рівня життя" зазначеним у декларації даних". Всі перевірки даних проектів Мін'юстом триватимуть 15 робочих днів. Міністерство закликає "всіх стейкхолдерів у питанні створення порядків перевірок, зокрема НАЗК, і професійну громадськість і, міжнародних партнерів, до конструктивної співпраці на незалежному майданчику з метою напрацювання проектів порядків відповідних перевірок, які б суворо відповідали законодавству України, кращим практик і стандартів дотримання прав людини в ЄС".

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішило провести спеціальну перевірку кандидатів на посади суддів Верховного Суду.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції провело перевірку 100 державних службовців за фактом несвоєчасного подання декларації.