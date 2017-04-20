У Мін'юсті побачили у вчорашньому рішенні суду ООН за позовом України до РФ позитивні сигнали

Севостьянова додала, що вчорашнє рішення не є "шаленою перемогою на даному етапі"

У вчорашньому проміжному рішенні Міжнародного суду ООН є позитивні сигнали для України.

Про це в ефірі "112 Україна" заявила заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова.

"Насправді недавній пакет доказів, який ми направили в ЄСПЛ, мабуть, найкращий за весь період. Тому що за ці три роки ми вже мобілізували всі правоохоронні органи, ми зібрали сотні гігабайт відео і під кожне відео маємо свідчення свідків, які знімали його, чи були присутні на цьому відео, які ще підтверджують правдивість цих матеріалів. Це дуже важлива інформація для суду... Для міжнародних судів саме такі звіти організації міжнародного рівня мають вагу більше, ніж національні повідомлення", - зазначила вона.

"Дуже важливо розуміти, що вчора ми отримали перші позитивні сигнали від Міжнародного суду ООН, які навіть я, як юрист-міжнародник, до цього не очікувала. Тому що міжнародне правосуддя дуже обережне. Не йде в якісь нові сфери, амбітно виносячи прецеденти. Те, що наказ суду, по-перше, містив попередню юрисдикцію по обох конвенціях, мабуть, було найважливіше, тому що Конвенція про фінансування тероризму судом на практиці ніколи не застосовувалася. У такій справі, як наша, було багато ризиків, що суд взагалі не візьметься за неї", - заявила чиновниця

Севостьянова додала, що вчорашнє рішення не є "шаленою перемогою на даному етапі".

"Але це максимум, що можна було отримати з Міжнародного суду ООН на цьому етапі в цій складній справі... Насправді історичне рішення, дуже важливе, підкріплене доказом, бо без нього ми б взагалі не отримали попередньої юрисдикції", - сказала вона.

16 січня 2017 року Україна звернулася в Міжнародний суд ООН з позовом за фактом порушення РФ міжнародних конвенцій, зокрема, Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (підтримка тероризму на сході України), а також Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (дискримінація етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму).

19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі Україна проти Росії, визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи. Зокрема, суд визнав, що Україна довела можливість накладення тимчасових заходів у суперечці "Україна проти Росії".

Однак, суд не знайшов підстав для введення додаткових заходів щодо Росії згідно Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, але підтримав позицію України в питанні расової дискримінації в Криму.

У МЗС України заявили, що рішення суду, який підтримав позицію української сторони у питанні дискримінації окупаційною владою Криму за національною ознакою, однак не визнав фінансування Росією тероризму, є "конструктивним підходом".

Президент України Петро Порошенко вважає важливим визнання позовів України проти Росії юрисдикцією Міжнародного суду ООН в Гаазі і сподівається на позитивне для Києва рішення судової інстанції після розгляду цих справ.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат від "БПП" Рефат Чубаров заявив, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть найвищих російських посадовців на лаву підсудних.