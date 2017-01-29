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У Мін'юсті Польщі попередили, що будуть карати за використання терміну "польські табори смерті"

Таким чином Польща хоче захищати своє ім'я за кордоном
Міністр юстиції Польщі та генеральний прокурор Збігнєв Зьобро анонсував прийняття закону, що передбачає покарання за використання терміну "польські табори смерті".
У Мін Фото: WSJ

Польський міністр заявив, що робота в Сеймі над відповідним проектом завершується. За його словами, в цьому питанні Польща захищатиме своє ім'я також за кордоном, інформує "Радіо Польща".

"Ми будемо ефективно захищати добре ім'я Польщі не тільки тут, але і за кордоном. Ми не дозволимо брехати, брехати і брехати про уявну відповідальності поляків на Голокост, за табори смерті, за газові камери. Ми повинні покласти цьому край", – сказав він.

Збігнєв Зьобро повідомив, що стосовно тих, хто буде використовувати помилкові терміни, може передбачатися як кримінальна відповідальність, так і адміністративна, пов'язана з виплатою відшкодування або компенсації.

У суботу 28 січня після втручання посольства Польщі в Лондоні, BBC видалила зі свого сайту інформацію про те, що нібито польські залізничники, які здійснювали нагляд за транспортуванням людей в табір "ушвіц" несуть спільну відповідальність за Голокост.

Нагадаємо, що Урсула Хавербек, 88-річна громадянка Німеччини в понеділок, 21 листопада, була засуджена до двох з половиною років тюремного ув'язнення за розпалювання національної ворожнечі та заперечення Голокосту.

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29 01 2017 17:36
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