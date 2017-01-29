У Мін'юсті Польщі попередили, що будуть карати за використання терміну "польські табори смерті"
Польський міністр заявив, що робота в Сеймі над відповідним проектом завершується. За його словами, в цьому питанні Польща захищатиме своє ім'я також за кордоном, інформує "Радіо Польща".
"Ми будемо ефективно захищати добре ім'я Польщі не тільки тут, але і за кордоном. Ми не дозволимо брехати, брехати і брехати про уявну відповідальності поляків на Голокост, за табори смерті, за газові камери. Ми повинні покласти цьому край", – сказав він.
Збігнєв Зьобро повідомив, що стосовно тих, хто буде використовувати помилкові терміни, може передбачатися як кримінальна відповідальність, так і адміністративна, пов'язана з виплатою відшкодування або компенсації.
У суботу 28 січня після втручання посольства Польщі в Лондоні, BBC видалила зі свого сайту інформацію про те, що нібито польські залізничники, які здійснювали нагляд за транспортуванням людей в табір "ушвіц" несуть спільну відповідальність за Голокост.
Нагадаємо, що Урсула Хавербек, 88-річна громадянка Німеччини в понеділок, 21 листопада, була засуджена до двох з половиною років тюремного ув'язнення за розпалювання національної ворожнечі та заперечення Голокосту.
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