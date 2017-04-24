У Мін'юсті пояснили юридичні особливості поняття "особистої поруки"

У відповідь на численні звернення народних депутатів, державних діячів, міністрів, керівників центральних органів влади Міністерство юстиції оприлюднює юридичне повідомлення щодо поняття особистої поруки.

"Дане поняття визначається статтею 180 Кримінального процесуального кодексу України. Особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя або ж суд вважають такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов’язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним чи обвинуваченим покладених на нього обов’язків відповідно до статті 194 цього Кодексу", - повідомляється на сайті Міністерство юстиції.

"Зокрема, поручителі зобов’язуються за необхідності доставити обвинувачуваного чи підозрюваного до органу досудового розслідування або до суду на першу про те вимогу. Особиста порука основана на довірі до поручителя з боку слідчого судді чи суду, яка ґрунтується на особливих моральних якостях поручителя, його авторитеті. Кількість поручителів Кодексом не обмежена. У кожному конкретному випадку слідчий суддя чи суд визначає достатню кількість поручителів для забезпечення дотримання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Кодексі передбачена можливість обрання одного поручителя, якщо ним є особа, яка заслуговує на "особливу довіру". Така особлива довіра до особи може бути продиктована її соціальним статусом, характером чи родом занять. Наприклад, до осіб, які заслуговують на особливу довіру, можна віднести народних депутатів, депутатів місцевих рад, державних діячів, керівників органів центральної або місцевої влади, осіб, відзначених державними нагородами, громадян, які мають визначні спортивні відзнаки тощо.

Законодавство не обмежує право особи виступити поручителем. Це право гарантоване Кримінальним процесуальним кодексом, не залежно від того, яку посаду займає ця особа. Головне, щоб дана процедура відповідала критеріям, визначеним Кодексом.

Нагадаємо, що 22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 21 представників партії "Народний фронт".

Серед 21 поручителя - міністри: освіти Лілія Гриневич, інфраструктури Володимир Омелян, молоді та спорту Ігор Жданов, а також заступник голови ЦВК Андрій Магера, нардепи Леонід Ємець, Георгій Логвинський, Андрій Тетерук, Микола Княжицький, Максим Поляков, Віктор Єленський, Олена Ледовських, Олена Масоріна, Павло Пинзеник, Геннадій Кривошея, Віталій Сташук, Хвіча Мепарішвілі, Віктор Кривенко, Віталій Корчик, Олена Бойко, Вадим Підберезняк, Федір Бендюженко.