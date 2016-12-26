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У Мін'юсті розкритикували зустріч Савченко з ватажками самопроголошених республік

Коло осіб, яке веде перемовини, повинне бути визначене Президентом
Заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова розкритикувала зустріч Надії Савченко з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР".
У Мін Фото: newsradio.com.ua

На її думку, участь неуповноважених осіб у переговорах з бойовиками є неприпустимою, інформує "112 Україна".

"Сьогодні багато питань з приводу того, чому окремі не уповноважені особи беруть участь у переговорах від імені України. На мою думку, це неприпустимо. Всі переговори повинні бути в рамках певного кола осіб, які визначені Президентом", – сказала Севостьянова.

За словами заступника міністра, юридичні відносини з підконтрольними бойовикам територіями виключені.

"Юридично мати відносини з так званими невизнаними "республіками" Луганської, Донецької областей ми не можемо і не плануємо мати. Ми не визнаємо факту даної окупації, ми розуміємо що це тимчасова окупація, на якій відбувається АТО", – зазначила Севостьянова.

Нагадаємо, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко й Ігор Плотницький вирішили передати депутату Верховної Ради Надії Савченко двох українок, які перебувають у них у полоні.

Раніше в Службі безпеки звільнення жінок-полоненок, яких бойовики пообіцяли передати Надії Савченко, розцінюють як знак перед звільненням більшої кількості заручників.

Окрім того, у Службі безпеки України не підтверджують передачу двох українських заручниць з підкотрольних самоназваним "ДНР" та "ЛНР" територій Надії Савченко.

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