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У Мін'юсті розкритикували ідею "мобільного зв'язку за паспортами"

Подібні ініціативи потребують ретельного опрацювання і громадського обговорення, вважає глава відомства
Глава Міністерства юстиції України Павло Петренко не схвалює ініціативу Держспецзв'язку прив'язати номери абонентів мобільного зв'язку до їх паспортних даних.
У Мін Павло Петренко. Фото: skelet-info.org

Про це міністр заявив в ефірі Еспрессо.TV.

"Будь-яка ініціатива, яку пропонуєш, і стосується широкого кола людей, вимагає пояснення – чому це потрібно, які цілі переслідуються державою або тим чи іншим державним органом, і який буде результат для громадської і національної безпеки", - зазначив він.

На думку чиновника, подібна ініціатива не знайде підтримки в парламенті, і потребує попереднього громадського діалогу. Якщо ж її ініціатори не мають аргументів на свою користь, то їх спроби будуть лише "розбурхувати суспільство".

"Точок обурення суспільства і так вистачає... Така ініціатива не на часі, тому що суспільству треба пояснювати", - упевнений глава Мін'юсту.

Раніше повідомлялося, що Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України оприлюднила законопроект, в якому запропонувала обов'язкову реєстрацію всіх абонентів мобільного зв'язку в Україні, а також реєстрацію обладнання за міжнародними ідентифікаторів. Законопроект був опублікований на сайті відомства.

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