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У міськраді Дніпра сталася бійка за участю мера Філатова, - ФОТО

Активіст стверджує, що в обличчя його вдарив сам Філатов
У будівлі виконавчого комітету й міської ради Дніпра в середу, 26 квітня, сталася бійка за участю мера Бориса Філатова, його заступника Михайла Лисенка й представника одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Сергія Варфоломія.
У міськраді Дніпра сталася бійка за участю мера Філатова, - ФОТО Фото: ФБ KHOZIN DMYTRO

Конфлікт стався в кабінеті Лисенка під час обговорення міської програми підтримки ОСББ, повідомляють "Українські Новини".

Варфоломій обвинуватив заступника мера в корупції, після чого Лисенко вдарив його в обличчя.

Також у бійку втрутився Філатов.


Фото: ФБ KHOZIN DMYTRO

Після бійки Варфоломію потрібна була допомога лікарів "швидкої". Активіст стверджує, що в обличчя його вдарив сам Філатов.

За його словами, у нього забрали телефон, на який він намагався фіксувати подію.

Нагадаємо, що засідання міськвиконкому у Полтаві 19 квітня завершилося штовханиною, яка ледь не переросла у бійку.

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26 04 2017 14:59
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