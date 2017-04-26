НОВИНИУ будівлі виконавчого комітету й міської ради Дніпра в середу, 26 квітня, сталася бійка за участю мера Бориса Філатова, його заступника Михайла Лисенка й представника одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Сергія Варфоломія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У міськраді Дніпра сталася бійка за участю мера Філатова, - ФОТО
Активіст стверджує, що в обличчя його вдарив сам Філатов
Фото: ФБ KHOZIN DMYTRO
Конфлікт стався в кабінеті Лисенка під час обговорення міської програми підтримки ОСББ, повідомляють "Українські Новини".
Варфоломій обвинуватив заступника мера в корупції, після чого Лисенко вдарив його в обличчя.
Також у бійку втрутився Філатов.
Фото: ФБ KHOZIN DMYTRO
Після бійки Варфоломію потрібна була допомога лікарів "швидкої". Активіст стверджує, що в обличчя його вдарив сам Філатов.
За його словами, у нього забрали телефон, на який він намагався фіксувати подію.
Нагадаємо, що засідання міськвиконкому у Полтаві 19 квітня завершилося штовханиною, яка ледь не переросла у бійку.
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