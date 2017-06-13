Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У міськраді Кривого Рогу прокуратура проводить нові обшуки

Мерія Кривого Рогу 13 червня продовжує роботу на фону чергових обшуків
У Кривому Розі 13 червня правоохоронці проводять нові обшуки.
У міськраді Кривого Рогу прокуратура проводить нові обшуки Фото:0564.ua

Слідчі дії тривають у справі того ж кримінального провадження, що і минулого тижня.

Зокрема мерію Кривого Рогу вкотре обшукують за підозрою у розтраті бюджетних коштів, зловживанні службовим становищем, ухилянні від сплати податків та службовій недбалості, -  повідомили у прес-службі обласної прокуратури в коментарі Радіо Свобода.

Фото:0564.ua

Окрім того, обшуки проводяться також у будівлі міського центру Віза. На входах до адміністративних будівель чергують правоохоронці з автоматами. Однак вхід для відвідувачів не забороняли.

Фото:0564.ua

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України (ГПУ) має намір повідомити про підозру першому заступнику мера Кривого Рогу Євгенові Удоду.

Чиновників міської ради Кривого Рогу підозрюють у розтраті 200 млн грн. В ході обшуків в міськраді була вилучена тендерна документація.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2017 17:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.