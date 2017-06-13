У міськраді Кривого Рогу прокуратура проводить нові обшуки

У Кривому Розі 13 червня правоохоронці проводять нові обшуки.

Слідчі дії тривають у справі того ж кримінального провадження, що і минулого тижня.

Зокрема мерію Кривого Рогу вкотре обшукують за підозрою у розтраті бюджетних коштів, зловживанні службовим становищем, ухилянні від сплати податків та службовій недбалості, - повідомили у прес-службі обласної прокуратури в коментарі Радіо Свобода.

Фото:0564.ua

Окрім того, обшуки проводяться також у будівлі міського центру Віза. На входах до адміністративних будівель чергують правоохоронці з автоматами. Однак вхід для відвідувачів не забороняли.

Фото:0564.ua

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України (ГПУ) має намір повідомити про підозру першому заступнику мера Кривого Рогу Євгенові Удоду.

Чиновників міської ради Кривого Рогу підозрюють у розтраті 200 млн грн. В ході обшуків в міськраді була вилучена тендерна документація.