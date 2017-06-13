У міськраді Кривого Рогу прокуратура проводить нові обшуки
Слідчі дії тривають у справі того ж кримінального провадження, що і минулого тижня.
Зокрема мерію Кривого Рогу вкотре обшукують за підозрою у розтраті бюджетних коштів, зловживанні службовим становищем, ухилянні від сплати податків та службовій недбалості, - повідомили у прес-службі обласної прокуратури в коментарі Радіо Свобода.
Фото:0564.ua
Окрім того, обшуки проводяться також у будівлі міського центру Віза. На входах до адміністративних будівель чергують правоохоронці з автоматами. Однак вхід для відвідувачів не забороняли.
Фото:0564.ua
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України (ГПУ) має намір повідомити про підозру першому заступнику мера Кривого Рогу Євгенові Удоду.
Чиновників міської ради Кривого Рогу підозрюють у розтраті 200 млн грн. В ході обшуків в міськраді була вилучена тендерна документація.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків