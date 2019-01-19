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У містах Швейцарії та Німеччині відбулися демонстрації на захист клімату

У Берліні демонстранти зосередилися на майбутньому політичному рішенні про те, коли потрібно припинити використання вугілля в країні
Тисячі студентів провели мітинги в п'ятницю по всій Німеччині та Швейцарії, протестуючи проти відсутності заходів на протидію зміні клімату.
У містах Швейцарії та Німеччині відбулися демонстрації на захист клімату Фото: apnews.com

Демонстрації в десятках міст були натхненні студенткою Гретою Тунберг, яка щотижня проводила "шкільний страйк" у Швеції. Багато хто використовував хеш-тег #FridaysForFuture, щоб надати своїм локальним протестам видимість в інтернеті, пише AP.

У Берліні демонстранти зосередилися на майбутньому політичному рішенні про те, коли потрібно припинити використання вугілля в країні. Німеччина досі покладається на викопне паливо, яке виробляє велику кількість парникових газів, які нагрівають атмосферу.

Очікується, що група експертів опублікує необов'язкові рекомендації пізніше цього місяця про те, як Німеччина зможе досягти переходу від використання вугілля до використання відновлюваної енергії в найближчі десятиліття.

Нагадаємо, що 15-річна школярка з Швеції Грета Танберг виступила на грудневій конференції ООН з клімату. У своїй промові дівчинка підкреслила, що світові лідери всі ці роки вели себе безвідповідально, "як діти", а значить, молодому поколінню доведеться виправляти їхні помилки.

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19 01 2019 12:52
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