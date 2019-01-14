У місті Шахти Ростовської області вибухнув газ в будинку: один загиблий, понад 100 евакуйовані

Під завалами можуть бути ще кілька місцевих жителів

У місті Шахти Ростовської області стався вибух газу в 9-ти поверховому будинку. Одна людина загинула.

У результаті вибуху побутового газу в місті Шахти Ростовської області Росії обвалилися два поверхи житлового дев'ятиповерхового будинку, повідомляє "ТАСС".

"Місто Шахти, вулиця Хабарова, 16, повідомлення о 6:18 мск, попередньо, в результаті вибуху газу стався обвал з 9-го по 8-й поверх одного з під'їздів багатоквартирного житлового будинку. Усі служби екстреного реагування виїхали на місце", - сказано в повідомленні.

Будинок 1993 року, газифікований, усього в ньому 72 квартири. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи та інші оперативні служби.

Вибух пошкодив чотири квартири, евакуйовано 140 осіб, п'ятьох врятовано.

"Пошкодження в результаті вибуху газу отримали дві квартири на дев'ятому і стільки само на восьмому поверхах. На цей момент врятовано п'ять осіб. Даних про постраждалих немає", - додає видання.

Епіцентр вибуху газу був на дев'ятому поверсі. Повідомляють про одного загиблого, інформує "Эхо Москвы".

Нагадаємо, 3 січня пошуково-рятувальну операцію в Магнітогорську завершили. Рятувальники дістали з-під завалів тіла 39 загиблих. 38 з них вдалося опізнати.

Додамо, що вибух у будинку стався у ніч на 31 грудня.