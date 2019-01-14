У місті Шахти Ростовської області вибухнув газ в будинку: один загиблий, понад 100 евакуйовані
У результаті вибуху побутового газу в місті Шахти Ростовської області Росії обвалилися два поверхи житлового дев'ятиповерхового будинку, повідомляє "ТАСС".
"Місто Шахти, вулиця Хабарова, 16, повідомлення о 6:18 мск, попередньо, в результаті вибуху газу стався обвал з 9-го по 8-й поверх одного з під'їздів багатоквартирного житлового будинку. Усі служби екстреного реагування виїхали на місце", - сказано в повідомленні.
Будинок 1993 року, газифікований, усього в ньому 72 квартири. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи та інші оперативні служби.
Вибух пошкодив чотири квартири, евакуйовано 140 осіб, п'ятьох врятовано.
"Пошкодження в результаті вибуху газу отримали дві квартири на дев'ятому і стільки само на восьмому поверхах. На цей момент врятовано п'ять осіб. Даних про постраждалих немає", - додає видання.
Епіцентр вибуху газу був на дев'ятому поверсі. Повідомляють про одного загиблого, інформує "Эхо Москвы".
Нагадаємо, 3 січня пошуково-рятувальну операцію в Магнітогорську завершили. Рятувальники дістали з-під завалів тіла 39 загиблих. 38 з них вдалося опізнати.
Додамо, що вибух у будинку стався у ніч на 31 грудня.
Також, у російському Магнітогорську поруч із будинком, у якому від вибуху газу обвалився під’їзд, вибухнула маршрутка, є загиблі. За даними поліції, вибух стався через несправність газового обладнення. Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що інцидент стався під час затримання ймовірних терористів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?