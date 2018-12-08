Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У польському містечку всі поліцейські пішли на лікарняний через "хронічну втому"

У поліції стверджують – це ажніяк не є страйком (у Польщі поліцейським заборонено страйкувати)
100% поліцейських польського міста Камінь-Поморський (Західнопоморське воєводство) пішли на лікарняний через хронічну втому.
У польському містечку всі поліцейські пішли на лікарняний через "хронічну втому" Фото: cacds.org.ua

Схожа ситуація також у двох районах столиці воєводства місті Щецині. Так, на поліцейській дільниці Щецин-Дабє 100% поліцейських потрапили на лікарняний, а на дільниці Щецин-Нєбучево – 70%, повідомляє портал Onet.pl із посиланням на дані поліцейського профсоюзу.

У поліції стверджують – це ажніяк не є страйком (у Польщі поліцейським заборонено страйкувати). Проблема виникла через недостатню комплектацію дільниць.

Ця проблема загострилася у літний період, коли поліцейські традиційно беруть планову відпустку. Як результат – офіцери поліції, що не знаходились у відпустці, не змогли виконувати свої обов’язки через перевтому.

У поліції стверджують, що якщо ця проблема не буде вирішена, подібні випадки можуть стати регулярними.

Нагадаємо, що в липні польські дорожні поліцейські влаштували "італійський" страйк, який полягає у відмові штрафувати водіїв за незначні порушення правил дорожнього руху, обмежуючись попередженнями. Якщо йтиметься про створення серйозної загрози на дорозі, штрафи таки виписуватимуть.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 08 2018 19:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.