У польському містечку всі поліцейські пішли на лікарняний через "хронічну втому"
Схожа ситуація також у двох районах столиці воєводства місті Щецині. Так, на поліцейській дільниці Щецин-Дабє 100% поліцейських потрапили на лікарняний, а на дільниці Щецин-Нєбучево – 70%, повідомляє портал Onet.pl із посиланням на дані поліцейського профсоюзу.
У поліції стверджують – це ажніяк не є страйком (у Польщі поліцейським заборонено страйкувати). Проблема виникла через недостатню комплектацію дільниць.
Ця проблема загострилася у літний період, коли поліцейські традиційно беруть планову відпустку. Як результат – офіцери поліції, що не знаходились у відпустці, не змогли виконувати свої обов’язки через перевтому.
У поліції стверджують, що якщо ця проблема не буде вирішена, подібні випадки можуть стати регулярними.
Нагадаємо, що в липні польські дорожні поліцейські влаштували "італійський" страйк, який полягає у відмові штрафувати водіїв за незначні порушення правил дорожнього руху, обмежуючись попередженнями. Якщо йтиметься про створення серйозної загрози на дорозі, штрафи таки виписуватимуть.
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