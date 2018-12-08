У польському містечку всі поліцейські пішли на лікарняний через "хронічну втому"

У поліції стверджують – це ажніяк не є страйком (у Польщі поліцейським заборонено страйкувати)

100% поліцейських польського міста Камінь-Поморський (Західнопоморське воєводство) пішли на лікарняний через хронічну втому.

Схожа ситуація також у двох районах столиці воєводства місті Щецині. Так, на поліцейській дільниці Щецин-Дабє 100% поліцейських потрапили на лікарняний, а на дільниці Щецин-Нєбучево – 70%, повідомляє портал Onet.pl із посиланням на дані поліцейського профсоюзу.

У поліції стверджують – це ажніяк не є страйком (у Польщі поліцейським заборонено страйкувати). Проблема виникла через недостатню комплектацію дільниць.

Ця проблема загострилася у літний період, коли поліцейські традиційно беруть планову відпустку. Як результат – офіцери поліції, що не знаходились у відпустці, не змогли виконувати свої обов’язки через перевтому.

У поліції стверджують, що якщо ця проблема не буде вирішена, подібні випадки можуть стати регулярними.

Нагадаємо, що в липні польські дорожні поліцейські влаштували "італійський" страйк, який полягає у відмові штрафувати водіїв за незначні порушення правил дорожнього руху, обмежуючись попередженнями. Якщо йтиметься про створення серйозної загрози на дорозі, штрафи таки виписуватимуть.