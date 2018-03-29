У міжнародній фінзвітності "Газпром" визнає борг перед Україною, - "Нафтогаз"

Раніше стало відомо, що компанія відіб’є у звітності за 2017 рік резерв на виплати "Нафтогазу" 2,6 мільярда доларів

У міжнародних стандартах фінансової звітності російський "Газпром" визнає заборгованість перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Про це у мережі Twitter повідомила 29 березня прес-служба української компанії.

"От котики наші. Можна скільки завгодно робити вигляд, що рішення Стокгольмського арбітражу це ще не факт і "будєм посмотрєть", але міжнародні стандарти фінансової звітності – це міжнародні стандарти фінансової звітності", – ідеться в повідомленні "Нафтогазу".

Раніше 29 березня заступник голови правління "Газпрому" Андрій Круглов повідомив, що його компанія відіб’є у звітності за 2017 рік резерв на виплати "Нафтогазу" 2,6 мільярда доларів. "Але це не означає, що ми не покажемо прибутку, покажемо менший прибуток", – заявив Круглов. Він також повторив позицію "Газпрому" щодо оскарження вердикту Стокгольмського арбітражу.

Зазначимо, Міністерство юстиції України готується до примусового стягнення коштів з російської компанії “Гапром” за рішенням Стокгольмського арбітражу на підставі Нью-Йоркської конвенції.

Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.