У міжнародному аеропорту "Одеса" відкрився новий термінал
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу аеропорту.
Найближчим часом там прийматимуть та обслуговуватимуть пасажирів тільки внутрішніх рейсів авіакомпаній, що виконують польоти за маршрутами Бориспіль – Одеса і Жуляни – Одеса. Чартерні та міжнародні регулярні рейси переведуть у нову будівлю пізніше.
Фото: odessa.aero
Фото: odessa.aero
Новий термінал Міжнародного аеропорту "Одеса" чотириповерховий. Його загальна площа 29 тис. кв. м дозволить збільшити поточну площу аеропорту, яка зараз становить 8 тис. кв. м, – у 3,5 рази.
Площа залів вильоту забезпечить розміщення пасажирів 12 рейсів одночасно. Термінал має чотири телетрапи.
Фото: odessa.aero
Будівництво терміналу також включає будівництво перону на чотири повітряні судна типу Boeing-737 і Boeing-767−200.
Після завершення будівництва нового терміналу аеропорту місто отримає об'єкт інфраструктури, здатний обслужити 3 млн. пасажирів на рік.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з Бориспільською місцевою прокуратурою викрили розкрадання майже 30 мільйонів гривень менеджментом державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Проведення публічних закупівель через систему ProZorro дозволило аеропорту "Бориспіль" заощадити більш ніж 35,5 мільйонів гривень та понад 122 тисячі євро.
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