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У МОК заявляють, що Україна скасувала бойкот російських змагань

Президент МОК хоче, щоб спорт був поза політикою
Президент Міжнародного Олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів про те, що на офіційному рівні Україна більше не бойкотує спортивні змагання, які проходять в Росії.
У МОК заявляють, що Україна скасувала бойкот російських змагань Фото: vidomosti-ua.com

За його словами, МОК провів переговори з українським урядом, який раніше заборонив своїм спортсменам брати участь у турнірах в Росії. Після переговорів між МОК і Україною, указ скасували, повідомляє офіційний сайт МОК.

"Нам довелося вирішувати питання про збільшення кількості країн, що потребують бойкоту спортивних заходів з політичних мотивів. Деякі уряди зловживають спортом у своїх  цілях. Це суперечить цінностям спорту та Олімпійських ігор, які налагоджують контакт між людьми і об'єднує їх, незалежно від політичних переконань. Ці бойкоти суперечать нашим основним цінностям. Ми тут, щоб уважно стежити за цим і діяти", - заявив Томас Бах.

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Нагадаємо, що заборона на участь у змаганнях у Росії почала діяти в Україні з 14 березня. Ініціатором закону став міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Відповідно до заборони, українські спортсмени можуть їздити на змагання до Росії тільки за власні кошти, а не державні.

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04 05 2018 16:54
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