У МОК заявляють, що Україна скасувала бойкот російських змагань
За його словами, МОК провів переговори з українським урядом, який раніше заборонив своїм спортсменам брати участь у турнірах в Росії. Після переговорів між МОК і Україною, указ скасували, повідомляє офіційний сайт МОК.
"Нам довелося вирішувати питання про збільшення кількості країн, що потребують бойкоту спортивних заходів з політичних мотивів. Деякі уряди зловживають спортом у своїх цілях. Це суперечить цінностям спорту та Олімпійських ігор, які налагоджують контакт між людьми і об'єднує їх, незалежно від політичних переконань. Ці бойкоти суперечать нашим основним цінностям. Ми тут, щоб уважно стежити за цим і діяти", - заявив Томас Бах.
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Нагадаємо, що заборона на участь у змаганнях у Росії почала діяти в Україні з 14 березня. Ініціатором закону став міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Відповідно до заборони, українські спортсмени можуть їздити на змагання до Росії тільки за власні кошти, а не державні.
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