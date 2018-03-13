У Молдові екс-депутата засудили до 14 років за шпигунство на користь Росії

У Молдові колишнього депутата парламенту Юрія Болбочану засудили до 14 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у державній зраді і шпигунстві на користь Росії.

"За вироком суду Кишинева колишній депутат Юрій Болбочану визнаний винним у скоєнні злочину за статтею 337 пункту 1 "Зрада Батьківщині", засуджений до 14 років в'язниці з виконанням покарання у в'язниці закритого типу, з позбавленням права обіймати державні посади на 4 роки", - повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури республіки по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ.

Вирок не є остаточним, він може бути оскаржено у Апеляційній палаті, додали в наглядовому відомстві.

Болбочану був заарештований 17 березня 2017 року і незабаром закінчувався термін його утримання під вартою. Згідно з молдавським законодавством, якщо обвинуваченому не виноситься вирок протягом 12 місяців з моменту арешту, він підлягає звільненню.

Екс-депутата звинувачують у тому, що, будучи завербований російськими спецслужбами, "в період 5 жовтня 2016 року - 17 березня 2017 року збирав і передавав інформацію національного інтересу, яка могла використовуватися проти інтересів Республіки Молдова". У повідомленні Генпрокуратури зазначається, що Ю. Болбочану отримував за це винагороду.

Згідно з повідомленням, в ході розслідування було встановлено співробітництво з іноземною розвідувальною службою, яка виражається в "організації таємних систематичних зустрічей, застосування спеціальних методів і техніки, використання прихованих каналів зв'язку, виплата грошової компенсації за виконані доручення".

Кримінальне переслідування здійснювалось прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ спільно зі Службою інформації і безпеки.

Болбочану був депутатом парламенту у 2001 - 2005 рр. і з 2010 - 2014 рр.