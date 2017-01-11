У Молдові лідера проросійської партії звинуватили у замовному вбивстві

Слідчими було встановлено, що в 2011-2012 роках Усатий організував злочинну групу

Мер молдавського міста Бєльці, лідер проросійської "Нашої партії" Ренато Усатий обвинувачується в організації замовного вбивства

Про це заявили в Прокуратурі у боротьбі з організованою злочинністю і особливо важливих справах, повідомляє "Укрінформ".

"Під час попереднього слідства дав свідчення один з обвинувачених, якого звати Іон Друце. Слідчими було встановлено, що в 2011-2012 роках Усатий організував злочинну групу, до складу якої входили громадяни кількох держав. Метою угруповання було заволодіння майном банкіра Германа Горбунцова, а потім – фізичне його усунення", - повідомив заступник прокурора Віталіє Бусуйок.

Згодом, за його словами, замовник убивства Горбунцова Усатий пообіцяв одному з кримінальних авторитетів Віталію Прока винагороду в сумі 600 тис. євро. За вказану суму Прока мав розповісти слідчим, що замовником убивства Горбунцова нібито був нинішній лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк, зазначив заступник прокурора.

Правоохоронні органи Молдови звернулися до російської влади з вимогою про екстрадицію Усатого, який в даний час знаходиться в Москві, проте Росія на запит молдавської сторони відповіла відмовою.

Своєю чергою адвокати Усатого назвали заяву представників прокуратури неприпустимою, оскільки вона порушує принцип презумпції невинуватості та не відповідає нормам міжнародного права.

Нагадаємо. раніше стало відомо, що російського експерта, який їхав на конференцію комуністів в Молдову, не пустили в країну.