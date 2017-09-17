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У Молдові масові протести: опозиція виступає проти змішаної системи виборів

Опозиційні позапарламентські партії "Дія і солідарність" і "Платформа Гідність і правда" організували акцію протесту перед будівлею парламенту
В центрі Кишинева опозиційні позапарламентські партії організували акцію протесту проти змішаної системи виборів.
У Молдові масові протести: опозиція виступає проти змішаної системи виборів Фото: ukrinform.com

Мітингувальники погодили спільну резолюцію.

"Вимагаємо у парламенту терміново анулювати закон про зміну виборчої системи і повернутися до пропорційної системи. Вимагаємо демонополізувати ринок ЗМІ, в тому числі суспільний канал Teleradio-Moldova з наданням (ефірного - Ред.) часу для опозиціонерів", - повідомляє Newsmaker.md.

Крім цього, протестувальники вимагають введення санкцій проти лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка, президента країни Ігоря Додона та їх оточення.

Після цього, учасники акції протесту вирушили до будівлі Teleradio-Moldova, яка повністю оточена поліцією.

За даними видання, протестувальники планують залишатися перед будівлею Teleradio-Moldova поки їх не пустять в прямий ефір.

Раніше, Конституційний суд Молдови визнав неконституційнимпроведення референдуму про розширення президентських повноважень.

Нагадаємо, що президент Молдови Ігор Додон заблокує ініціативу Демократичної партії Молдови щодо внесення до Конституції поправки, яка закріплює положення про курс країни на інтеграцію в ЄС.

Також він заявляв, що країна збереже нейтралітет і не стане членом НАТО, або іншого військового блоку.

Окрім того, президент Молдови заявив на прес-конференції в Москві, що в разі перемоги на наступних парламентських виборах в 2018 році "Партії соціалістів" він готовий підтримати ініціативу про анулювання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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17 09 2017 16:44
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