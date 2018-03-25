НОВИНИУ Молдові на мітингу за об’єднання країни з Румунією правоохоронці затримали 21 людину. У поліції не виключають, що вони готували провокацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Молдові на мітингу за об’єднання з Румунією затримали 21 людину
На мітинг прийшло близько 100 тисяч чоловік
Фото: поліція Молдови
"Група молодих людей в спортивних костюмах і масках, з рюкзаками і в робочих рукавичках, прямувала до натовпу. Поліція відразу їх ізолювала. У рюкзаках знайшли бейсбольні бити та інші заборонені предмети", — повідомляє Publika.
Організатори заявили, що на мітинг прийшло близько 100 тисяч чоловік, водночас за даними поліції на акції зібралось близько семи тисяч.
Нагадаємо, у столиці Молдови Кишиневі прихильники об'єднання Румунії і Молдови влаштували акцію "Великі національні збори", приурочені до 100-річчя приєднання Бессарабії до Румунії в 1918 році.
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25 03 2018 16:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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