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У Молдові набув чинності закон про заборону пластикових пакетів

"За порушення нових правил штрафуватимуть і економічних агентів, і громадян"
З 1 січня 2019 року в Молдові набув чинності закон, який забороняє продаж та використання пластикових пакетів завтовшки 50 мікронів та більше.
У Молдові набув чинності закон про заборону пластикових пакетів Поліетиленовий пакет Деформований лист поліетилену в 40-кратному збільшенні Хто сфотографував: Зденка Енікова (Чеський технічний університет, Чехія) Спосіб фотографії: Поляризоване світло

Відповідна заборона вступає в силу з 2019 року, а з 1 січня 2020 року заборонятиметься продаж та використання пакетів завтовшки 15-50 мікронів, з 2021-го - менше 15 мікронів. Виняток становлять пакети, що використовуються як упаковки, повідомляє "Громадське".

"За порушення нових правил штрафуватимуть і економічних агентів, і громадян", - зазначає ZDG.

Автори закону наголошують, що використання пластикових об’єктів, які не підлягають вторинній переробці, шкодить екології, зокрема призводить до перешкоджання травленню тварин, які їх випадково з’їли.

Як альтернативу таким пакетам автори закону пропонують виробляти їх з паперу, кукурудзяної муки, органічної коноплі, цукрів, пшениці, крохмалю, цукрової тростини, цукрового буряку, яблучних відходів тощо.

Додамо, що місто Тюбінген на південному заході Німеччини стане першим у країні, де запровадять податок на одноразове використання пластику.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі заборонять пластикові вироби одноразового використання, зокрема, на ватні палички, пакети, соломинки для напоїв, тарілки та столове приладдя.

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02 01 2019 16:48
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