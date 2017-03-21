У Молдові почали процес екстрадиції судді Чауса в Україну

Чаус перебуває у слідчому ізоляторі і відмовляється давати свідчення

Молдова почала процедуру екстрадиції судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса в Україну.

"Процедуру екстрадиції розпочато", - повідомив голова Антикорупційної прокуратури країни Віорел Морар, інформують "Українські новини".

Скільки часу вона може зайняти, він не уточнив.

Морар також повідомив, що Чаус далі перебуває в слідчому ізоляторі і відмовляється давати свідчення. Прокурор уточнив, що якщо закінчиться термін арешту Чауса або його не продовжать, суддю можуть затримати і заарештувати за запитом України як підозрюваного в хабарництві.

14 березня у Молдові суд за клопотанням місцевої прокуратури продовжив термін утримання під вартою судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса на 10 діб.