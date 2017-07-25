У Молдові просять США та ЄС допомогти вирішити конфлікт з Росією

На думку Плахотнюка, через присутність російських військ у Придністров'ї Молдова та її відносини із Заходом знаходяться під загрозою

Голова Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк закликав Євросоюз і США допомогти у вирішенні придністровського конфлікту.

Про це йдеться в його статті для американського видання The Hill, повідомляє NewsMaker.

На думку Плахотнюка, через присутність російських військ у Придністров'ї (близько 2 тис. військових РФ) Молдова та її відносини із Заходом знаходяться під загрозою.

"Кишинів неодноразово вимагав виведення російських військ, а також заміни миротворчої місії громадянською. Наша мета - так возз'єднати всіх громадян в єдиній країні, щоб дотримати і права жителів Придністров'я, і територіальну цілісність Молдови", - підкреслив він.

Крім цього, є й інші загрози: Москва ввела ембарго на молдавську продукцію, молдавських чиновників переслідують під час поїздок за кордон.

"Росія істотно впливає на нашу країну і постійно очорнює імідж Євросоюзу і США. Минулої осені російська преса втручалася в наші вибори, допомогла проросійському кандидатові Ігорю Додону стати президентом Республіки Молдова", - додав Плахотнюк.

Також політик зазначив, що Додон прагне розриву відносин з ЄС і зміцнення зв'язків з Росією.

Плахотнюк вважає, що рішення придністровського питання повинно стати пріоритетним для міжнародних партнерів Молдови.

"Зараз ми як ніколи потребуємо вашого втручання", - зазначив він.

Нагадаємо, парламент Молдови у п’ятницю, 21 липня, більшістю голосів підтримав декларацію з вимогою вивести російські війська з території так званої "Придністровсьої молдовської республіки".