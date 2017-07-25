Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Молдові просять США та ЄС допомогти вирішити конфлікт з Росією

На думку Плахотнюка, через присутність російських військ у Придністров'ї Молдова та її відносини із Заходом знаходяться під загрозою
Голова Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк закликав Євросоюз і США допомогти у вирішенні придністровського конфлікту.
У Молдові просять США та ЄС допомогти вирішити конфлікт з Росією Фото: inpress.ua

Про це йдеться в його статті для американського видання The Hill, повідомляє NewsMaker.

На думку Плахотнюка, через присутність російських військ у Придністров'ї (близько 2 тис. військових РФ) Молдова та її відносини із Заходом знаходяться під загрозою.

"Кишинів неодноразово вимагав виведення російських військ, а також заміни миротворчої місії громадянською. Наша мета - так возз'єднати всіх громадян в єдиній країні, щоб дотримати і права жителів Придністров'я, і територіальну цілісність Молдови", - підкреслив він.

Крім цього, є й інші загрози: Москва ввела ембарго на молдавську продукцію, молдавських чиновників переслідують під час поїздок за кордон.

"Росія істотно впливає на нашу країну і постійно очорнює імідж Євросоюзу і США. Минулої осені російська преса втручалася в наші вибори, допомогла проросійському кандидатові Ігорю Додону стати президентом Республіки Молдова", - додав Плахотнюк.

Також політик зазначив, що Додон прагне розриву відносин з ЄС і зміцнення зв'язків з Росією.

Плахотнюк вважає, що рішення придністровського питання повинно стати пріоритетним для міжнародних партнерів Молдови.

"Зараз ми як ніколи потребуємо вашого втручання", - зазначив він.

Нагадаємо, парламент Молдови у п’ятницю, 21 липня, більшістю голосів підтримав декларацію з вимогою вивести російські війська з території так званої "Придністровсьої молдовської республіки".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2017 20:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.