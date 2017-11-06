У Молдові протестують через зміну виборчої системи, – ВІДЕО
Про це повідомляє "Укрінформ".
У центрі Кишинева перед будинком парламенту мітингувальники виступають проти переходу країни від пропорційної до змішаної системи парламентських виборів. Водночас прихильники правлячої коаліції на чолі з Демократичною партією вийшли на альтернативні мітинги на підтримку переходу до змішаної системи.
"Ми вийшли на акцію протесту, щоб захистити демократію і країну від злодіїв, які зміною виборчої системи намагаються зберегти свої позиції при владі", – заявила лідер опозиційної партії "Дія і солідарність", екс-кандидат у президенти Молдови Майя Санду.
Голова партії "Громадянська платформа "Гідність і правда" Андрій Нестасе, у свою чергу, заявив, що "влада, замість того, щоб займатися рішенням соціальних проблем громадян, хоче змінити виборчу систему, щоб не втратити владу".
Прихильники правлячої коаліції на чолі з Демократичною партією, виступаючи на мітингах у різних містах країни, переконані, що зміна виборчої системи дасть змогу громадянам безпосередньо обирати депутатів парламенту і сприятиме якісній зміні політичного класу Молдови.
Раніше з ініціативою про перехід Молдови від пропорційної до мажоритарної системи парламентських виборів виступила Демократична партія на чолі з Владом Плахотнюком. Проте, після обговорення ініціативи в парламенті, депутати проголосували за запровадження змішаної системи виборів, коли половина депутатів обиратиметься по партійних списках, а інша половина – по одномандатних округах.
Зараз законопроект вивчають експерти Венеціанської комісії. Очікується, що найближчими днями буде оприлюднено рекомендації Венеціанської комісії щодо зміни виборчої системи в країні.
Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон підписав укази про відставку чотирьох міністрів, призначених Ліберальною партією, яка покинула коаліцію.
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