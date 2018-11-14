У Молдові спіймали банду, пов'язану з бойовиками ОРДЛО, - ФОТО
Молдавські правоохоронці стежили за угрупуванням більше року, встановлюючи прямі зв'язки між її членами і воєнізованими групами на Сході України, повідомляє Служба інформації і безпеки Молдови.
В ході обшуків були виявлені різні види зброї, компоненти бойової зброї, військова техніка, боєголовки і гранатомети, включаючи 8 гранат F1; 260 патронів калібру 5,45 мм тощо. Також вилучено саморобний вибуховий пристрій, який виготовив один з членів формування.
Фото: sis.md
Фото: sis.md
Молдавські силовики говорять, що угруповання мало жорстку ієрархічну структуру. Члени угруповання проходили ідеологічну і військову підготовку.
Фото: sis.md
Фото: sis.md
В їх будинках були виявлені прапори, стрічки, значки, військові знаки та емблеми, що використовуються бойовиками в Донбасі.
Відкрито дві кримінальні справи.
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