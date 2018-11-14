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У Молдові спіймали банду, пов'язану з бойовиками ОРДЛО, - ФОТО

За даними служби, члени формування прикривали свою діяльність проведенням військово-тактичних ігор
Молдавські правоохоронці провели спецоперацію по знешкодженню незаконного напіввійськового формування, пов'язаного з бойовиками терористичних організацій з ОРДЛО.
У Молдові спіймали банду, пов Фото: sis.md

Молдавські правоохоронці стежили за угрупуванням більше року, встановлюючи прямі зв'язки між її членами і воєнізованими групами на Сході України, повідомляє Служба інформації і безпеки Молдови.

В ході обшуків були виявлені різні види зброї, компоненти бойової зброї, військова техніка, боєголовки і гранатомети, включаючи 8 гранат F1; 260 патронів калібру 5,45 мм тощо. Також вилучено саморобний вибуховий пристрій, який виготовив один з членів формування.


Фото: sis.md


Фото: sis.md

Молдавські силовики говорять, що угруповання мало жорстку ієрархічну структуру. Члени угруповання проходили ідеологічну і військову підготовку.


Фото: sis.md


Фото: sis.md

В їх будинках були виявлені прапори, стрічки, значки, військові знаки та емблеми, що використовуються бойовиками в Донбасі.

Відкрито дві кримінальні справи.

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14 11 2018 23:20
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