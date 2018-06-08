CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛітак Air Moldova, який виконував рейс Кишинів - Франкфурт, повернувся в аеропорт через тріщину в лобовому склі вранці 6 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Молдові в літака під час польоту тріснуло лобове скло
Літак приземлився безпечно
Фото: gettyimages.com
Літак вилетів з Міжнародного аеропорту Кишинева о 7 ранку, повідомляє молдовське видання NewsMaker.
Air Moldova повідомляє, що рішення командира повернути літак назад в аеропорт відповідає інструкції та всім правилам безпеки.
Літак приземлився безпечно. На борту перебували 130 пасажирів, ніхто не постраждав.
Пасажирів відправлять до пункту призначення протягом дня, повідомили в авіакомпанії.
Нагадаємо, пілот турецької компанії Atlasglobal минулоріч в надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажиру і 6 членам екіпажу, бездоганно виконавши посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк".
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06 08 2018 16:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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