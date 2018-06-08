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У Молдові в літака під час польоту тріснуло лобове скло

Літак приземлився безпечно
Літак Air Moldova, який виконував рейс Кишинів - Франкфурт, повернувся в аеропорт через тріщину в лобовому склі вранці 6 серпня.
У Молдові в літака під час польоту тріснуло лобове скло Фото: gettyimages.com

Літак вилетів з Міжнародного аеропорту Кишинева о 7 ранку, повідомляє молдовське видання NewsMaker.

Air Moldova повідомляє, що рішення командира повернути літак назад в аеропорт відповідає інструкції та всім правилам безпеки. 

Літак приземлився безпечно. На борту перебували 130 пасажирів, ніхто не постраждав.

Пасажирів відправлять до пункту призначення протягом дня, повідомили в авіакомпанії.

Нагадаємо, пілот турецької компанії Atlasglobal минулоріч в надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажиру і 6 членам екіпажу, бездоганно виконавши посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк".

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06 08 2018 16:38
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