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У Молдові за корупцію затримано заступника міністра економіки

Два тижні тому у справі про корупцію заарештовано екс-міністра сільського господарства і продовольства
Офіцери Національного центру з боротьби з корупцією затримали на три доби заступника міністра економіки Молдови Валеріу Трибоя за коррупцію.
У Молдові за корупцію затримано заступника міністра економіки Фото: cotidianul.ro

"Валеріу Трибоя затримано на 72 години в рамках кримінальної справи про корупцію.Зараз тривають оперативно-слідчі заходи", - повідомила радник зі зв'язків із засобами масової інформації Центру з боротьби з корупцією Анжела Старинська.

Про це повідомляє Укрінформ.

За її словами, деталі затримання Трибоя, як і подробиці самої кримінальної справи, будуть оприлюднені після завершення слідчих заходів і обшуків. Обшуки проводяться як на робочому місці заступника міністра, так і в його будинку.

Два тижні тому за аналогічною кримінальною справою, пов'язаною з корупцією у вищих ешелонах влади, заарештовано екс-міністр сільського господарства і продовольства Молдови Едуарда Грамма. Зараз він перебуває під домашнім арештом.

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31 03 2017 22:57
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