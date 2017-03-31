У Молдові за корупцію затримано заступника міністра економіки

Два тижні тому у справі про корупцію заарештовано екс-міністра сільського господарства і продовольства

Офіцери Національного центру з боротьби з корупцією затримали на три доби заступника міністра економіки Молдови Валеріу Трибоя за коррупцію.

"Валеріу Трибоя затримано на 72 години в рамках кримінальної справи про корупцію.Зараз тривають оперативно-слідчі заходи", - повідомила радник зі зв'язків із засобами масової інформації Центру з боротьби з корупцією Анжела Старинська.

Про це повідомляє Укрінформ.

За її словами, деталі затримання Трибоя, як і подробиці самої кримінальної справи, будуть оприлюднені після завершення слідчих заходів і обшуків. Обшуки проводяться як на робочому місці заступника міністра, так і в його будинку.

Два тижні тому за аналогічною кримінальною справою, пов'язаною з корупцією у вищих ешелонах влади, заарештовано екс-міністр сільського господарства і продовольства Молдови Едуарда Грамма. Зараз він перебуває під домашнім арештом.