У Молдові за корупцію затримано заступника міністра економіки
"Валеріу Трибоя затримано на 72 години в рамках кримінальної справи про корупцію.Зараз тривають оперативно-слідчі заходи", - повідомила радник зі зв'язків із засобами масової інформації Центру з боротьби з корупцією Анжела Старинська.
Про це повідомляє Укрінформ.
За її словами, деталі затримання Трибоя, як і подробиці самої кримінальної справи, будуть оприлюднені після завершення слідчих заходів і обшуків. Обшуки проводяться як на робочому місці заступника міністра, так і в його будинку.
Два тижні тому за аналогічною кримінальною справою, пов'язаною з корупцією у вищих ешелонах влади, заарештовано екс-міністр сільського господарства і продовольства Молдови Едуарда Грамма. Зараз він перебуває під домашнім арештом.
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