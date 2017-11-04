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У Молдові затримали ще одного підозрюваного у замаху на Плахотнюка

Інших вісьмох учасників підготовки замаху помістили під арешт на 30 діб
Правоохоронні органи Молдови затримали ще одну людину, підозрювану в причетності до підготовки вбивства лідера Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка.
У Молдові затримали ще одного підозрюваного у замаху на Плахотнюка Олександр Плахотнюк. Фото: tymoshenko.ua

Як заявив заступник начальника Генерального інспекторату поліції Молдови Георге Кавкалюк, затримали так званого провідника, жителя села Гиска (недалеко від м.Бендери), який допоміг двом виконавцям (громадянам України) замовного вбивства, що не відбулося, нелегально перетнути кордон Республіки Молдова.

Про це повідомляє Укрінформ.

Тим часом, суд сектору Центр молдавської столиці виніс вердикт про арешт строком на 30 діб іншим вісьмом учасникам підготовки замаху на Плахотнюка.

Як повідомлялося, 7 квітня начальник Нацполіції України Сергій Князєв повідомив, що правоохоронці Молдови і України провели спільну спецоперацію і затримали виконавців і замовників замаху на молдавського олігарха Володимира Плахотнюка.

В поліції Молдови заявили, що один із замовників попередженого вбивства перебуває в Москві і є авторитетом злочинного світу як у Молдові, так і в Росії.

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11 04 2017 07:18
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