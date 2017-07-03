У Молдову відвезли документи на екстрадицію Чауса

В Молдові на нього заведено кримінальну справу, і не виключено, що є прохання про політичний притулок від Чауса

Детективи НАБУ особисто відвезли у Молдову документи на екстрадицію судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

"У понеділок детективи НАБУ особисто відвезли документи на екстраиційний арешт у Кишинів, в прокуратуру Молдови", - повідомили у САП, передає "Українська правда".

У той же час інші співрозмовники УП у правоохоронних органах зазначили, що ситуація може бути непростою, оскільки є запит на екстрадицію, в Молдові на нього заведено кримінальну справу, і не виключено, що є прохання про політичний притулок від Чауса.

Нагадаємо, 2 березня суд у Кишиневі заарештував розшукуваного Україною за підозрою в отриманні великого хабара суддю Миколу Чауса на 15 діб.

Напередодні його заарештували в Молдові, при цьому обрання йому запобіжного заходу у Молдові проходило у справі про порушення правил перетину кордону.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.