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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Молдову відвезли документи на екстрадицію Чауса

В Молдові на нього заведено кримінальну справу, і не виключено, що є прохання про політичний притулок від Чауса
Детективи НАБУ особисто відвезли у Молдову документи на екстрадицію судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.
У Молдову відвезли документи на екстрадицію Чауса Фото: tsn.ua

"У понеділок детективи НАБУ особисто відвезли документи на екстраиційний арешт у Кишинів, в прокуратуру Молдови", -  повідомили у САП, передає "Українська правда".

У той же час інші співрозмовники УП у правоохоронних органах зазначили, що ситуація може бути непростою, оскільки є запит на екстрадицію, в Молдові на нього заведено кримінальну справу, і не виключено, що є прохання про політичний притулок від Чауса.

Нагадаємо, 2 березня суд у Кишиневі заарештував розшукуваного Україною за підозрою в отриманні великого хабара суддю Миколу Чауса на 15 діб.

Напередодні його заарештували в Молдові, при цьому обрання йому запобіжного заходу у Молдові проходило у справі про порушення правил перетину кордону.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.

У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол.

Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Ю

 

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