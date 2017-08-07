У Монголії кандидат від опозиції обраний новим президентом

Це перший випадок в історії країни, коли на президентських виборах відбувся другий тур.

У другому турі виборів президента Монголії переміг представник опозиційної Демократичної партії Халтмаагійн Баттулга. Він випередив свого суперника з правлячої Народної партії майже на 10% голосів.

"Монголія перемогла, - заявив новообраний президент. - Я зараз же почну працювати над вирішенням економічних проблем і звільню громадян Монголії від боргів, як і обіцяв".

Під час кампанії кандидат-демократ обіцяв розібратися з державним боргом Монголії, а також з боргами пересічних громадян, - повідомляє Український тиждень.

Це перший випадок в історії країни, коли на президентських виборах відбувся другий тур.

Халтмаагійн Баттулга в молоді роки займався боротьбою дзюдо і самбо, входив до монгольської збірної.

У політиці він давно: обирався депутатом, займав посаду міністра транспорту, а потім - міністра промисловості Монголії.

Крім того, обраний президент має великі бізнес-інтереси: серед них і готель, і розважальний парк, присвячений Чингісхану.