У Монголії кандидат від опозиції обраний новим президентом
"Монголія перемогла, - заявив новообраний президент. - Я зараз же почну працювати над вирішенням економічних проблем і звільню громадян Монголії від боргів, як і обіцяв".
Під час кампанії кандидат-демократ обіцяв розібратися з державним боргом Монголії, а також з боргами пересічних громадян, - повідомляє Український тиждень.
Це перший випадок в історії країни, коли на президентських виборах відбувся другий тур.
Халтмаагійн Баттулга в молоді роки займався боротьбою дзюдо і самбо, входив до монгольської збірної.
У політиці він давно: обирався депутатом, займав посаду міністра транспорту, а потім - міністра промисловості Монголії.
Крім того, обраний президент має великі бізнес-інтереси: серед них і готель, і розважальний парк, присвячений Чингісхану.
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